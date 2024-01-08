المقاومة تعلن استهداف قوة صهيونية خاصة داخل أحد المنازل بخان يونس

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، عن استهداف قوة صهيونية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد.

وأضافت ذات الكتائب، أنه تم إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس.

وكشفت المقاومة، تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في قوة صهيونية والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة.، داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس وحضرت طواقم الإنقاذ للمكان لإجلاء القتلى والمصابين.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة استهداف قوة صهيونية خاصة بقذيفة “الياسين 105” والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.