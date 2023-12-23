المقاومة تعلن استهداف قوة صهيونية راجلة وايقاع افرادها بين قتيل وجريج

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد والاطباق عليها بالأسلحة الرشاشة.

بالإضافة الى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وفي بيان اخر، كشفت المقاومة، عن استدراجها 5 جنود صهاينة من وحدة “يهلوم” داخل أحد الأنفاق القسامية شرق مدينة خانيونس.

وأضاف ذات البيان، انه بمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر.

كما كشفت المقاومة في بيان اخر، اليوم، عن ايقاع 4 جيبات لقيادة الاحتلال في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها.

كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة “الياسين 105” واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ “رجوم” وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأوضحت القسام، انه تم مشاهدة طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان.