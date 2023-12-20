المقاومة تعلن استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جنديا شمال شرق غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة، بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وكشفت المقاومة أيضا، عن استهداف جيب صهيوني بداخله 7 جنود بقذيفة “الياسين 105” وتدمره بشكل كامل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي بيان اخر، تمكن عناصر القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة، اين تم تأكيد مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة آخرين.

كما تمكنت المقاومة من استهداف 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة والاشتباك مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح.