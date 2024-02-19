المقاومة تعلن استهداف قوة صهيونية من 15 ضابطا وجنديا وايقاعها بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 ضابطا وجنديا تحصنت داخل منزل بقذيفة “RPG” مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد.

وحسب ذات المصدر، فلقد أكدت المقاومة إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم، في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان اخر، كشفت ذات الكتائب عن قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح، في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.