المقاومة تعلن استهداف مجموعة من جنود الإحتلال تحصنت داخل مبنى بقذائف مضادة للأفراد

أعلنت كتائب القسام، امس الجمعة، استهداف مجموعة من جنود الجيش الصهيوني تحصنت داخل مبنى بقذائف مضادة للأفراد.

كما اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفي بيان اخر، أعلنت ذات الكتائب استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركافا” بقذيفتي “الياسين 105” في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كما افادت المقاومة، انها قامت بتدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بعبوة “شواظ” غرب حي تل الهوا جنوب غزة.