المقاومة تعلن استهداف ناقلتي جند ودبابة صهيونية شمال خان يونس

اعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، استهداف ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف “الياسين 105” شمال مدينة خان يونس.

وجاء في بيان المقاومة:

“مجاهدو القسام يستهدفون ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف “الياسين 105″ شمال مدينة خانيونس”

وتمكنت كتائب القسام خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تدمير 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

كما استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة، في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق.

ودكت كتائب القسام، التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.