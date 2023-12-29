المقاومة تعلن استهداف 20 الية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، استهداف 20 آلية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في تلك المنطقتين إلى 72 آلية، حسب بيان المقاومة.

وفي بيان اخر، اعلنت “لقسام”، انهم يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

كما قاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة، واستهداف يقوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة “TBG” موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى