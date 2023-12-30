المقاومة تعلن استهداف 8 دبابات صهيونية بحيي التفاح والدرج بغزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، استهداف 8 دبابات صهيونية بقذائف “الياسين 105” في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وأكدت المقاومة في بيان اخر، إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

بالإضافة الى استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

كما دكت كتائب القسام، اليوم، تجمعا لجنود وآليات العدو شرق خزاعة جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

واستهدفت القسام، جيبين عسكريين من نوع همر بالعبوات والاشتباك مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.