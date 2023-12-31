المقاومة تعلن اسقاط طائرة استطلاع  كانت في مهمة استخباراتية شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، اسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للإحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة وكتائب المجاهدين استهداف طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ “سام 7”.

كما اعلنت القسام دك تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة وشمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

واستهدفت ذات الكتائب جرافة صهيونية، من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

بالإضافة الى استهداف قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة.