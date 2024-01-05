المقاومة تعلن الإجهاز على جنود صهاينة شرق التفاح في غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، االاجهاز على عدد من الجنود الصهاينة، خلال استهداف 9 آليات والاشتباك مع قوات الراجلة واستهدافها بأسلحة القنص ومضادات الأفراد.

كما قالت المقاومة في وقت سابق، انها استهدفت قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بـ 3 عبوات مضادة للأفراد “رعدية”.

وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ودكت كتائب القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع بقذائف الهاون.

وفي بيان اخر، كشفت المقاومة، عن تفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.