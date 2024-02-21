المقاومة تعلن الإجهاز على 7 جنود صهاينة غرب خان يونس

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل منزل بقذيفة “RPG” والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة.

والإجهاز على 4 جنود من مسافة صفر وإصابة الباقين في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس.

وفي بيان اخر، كشفت ذات الكتائب استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصنيات، أين تم تأكيد مقتل 3 جنود وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم شمال حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

كما قامت المقاومة بإستهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

بالإضافة الى استهداف آليتين صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105” غرب حي الأمل بمدينة خان يونس.