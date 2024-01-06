المقاومة تعلن الإجهاز على 8 جنود صهاينة بعد ايقاعهم في كمين شرق خان يونس

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، الاطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود تم حصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

وحسب بيان القسام، فلقد تم ايقاع هؤلاء الجنود بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين.

كما كشفت ذات الكتائب، عن الإجهاز على قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي بيان اخر، كشفت المقاومة عن تفجير دبابة ميركفاه صهيونية بعبوة “شواظ” واستهداف دبابة أخرى بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.