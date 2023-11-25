المقاومة تعلن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام الإحتلال بالاتفاق

أعلنت كتائب القسام، في بيان لها، اليوم السبت، تأخير طلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق.

والمتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.

وجاء في بيان المقاومة:

“كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”

وكان من المقرر أن تستأنف، اليوم، عملية الإفراج عن الأسرى التي بدأت البارحة، حيث كان من المنتظر أن يفرج الاحتلال عن 42 أسيرا من النساء والأطفال مقابل إفراج حماس عن 14 أسيرا صهيونيا.