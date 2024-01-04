المقاومة تعلن تدمير دبابة “ميركافا” صهيونية بمخيم المغازي وسط غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي بيان اخر، كشفت المقاومة عن استهداف دبابتي “ميركافا” صهيونتين بقذائف “الياسين 105” بمنطقتي المحطة والكتيبة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أكدت ذات الكتائب تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مخيم النصيرات.

وتمكنت كتائب القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.