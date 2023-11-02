المقاومة تعلن تدمير 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة شمال غرب غزة

أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم الخميس، عن تدمير 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، كما تم استهداف جنود صهاينة تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة “TBG”.

وجاء في بيان المقاومة:

”نفذ مجاهدو كتائب القسام عصر اليوم الخميس 02 نوفمبر 2023م هجمةً مضادةً في محور شمال غرب مدينة غزة، حيث التحم عشراتٌ من مجاهدينا بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة، كما استهدفوا جنوداً تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة “TBG”، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة، وقد عاد جميع المجاهدين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون”.