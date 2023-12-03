المقاومة تعلن تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية شرق خان يونس

اعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر شمال شرق مدينة خان يونس.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة تفجير نفق مفخخا، بقوة صهيونية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ثم استهدفوا قوات النجدة بقذائف الهاون.

واستمرت هجمات كتائب القسام في استهداف جنود الإحتلال، حيث قاموا أيضا بتفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود الإحتلال شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق.