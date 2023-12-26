المقاومة تعلن تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية من 8 جنود وسط غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

وفي بيان اخر، أعلنت المقاومة استهداف ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزةـ وإيقاعهم بين قتيل وجريح وهبوط مروحية لإخلائهم.

كما أعلنت ذات الكتائب استهداف دبابة “ميركافا” صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

بالإضافة الى استهداف دبابة “ميركافا” اخرى بقذيفة “الياسين 105” بنفس المنطقة.