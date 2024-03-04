المقاومة تعلن تفجير واستهداف 4 دبابات صهيونية غرب خان يونس

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، تفجير واستهداف 4 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين بقذائف “الياسين 105” في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وحسب بيان المقاومة، فلقد تم استهداف قوة صهيونية متحصنة بأحد بالمنازل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما قاموا بقنص جنديين من مسافة صفر ما أدى لمقتلهم مباشرة.

وكشفت ذات الكتائب في بيان اخر، عن استولائها على طائرتي “درون” صهيونيتين كانتا في مهمة استخباراتية لجيش الإحتالال في منطقة المعسكر غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.