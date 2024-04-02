المقاومة تعلن عن استهداف قوة صهيونية متحصنة في أحد المباني  وسط غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة صهيونية متحصنة في أحد المباني بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي بيان اخر، كشفت ذات الكتائب، عن استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شرق دير البلح وسط قطاع غزة.