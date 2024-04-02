المقاومة تعلن عن استهداف قوة صهيونية متحصنة في أحد المباني وسط غزة
بقلم ط.خير الدين
أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة صهيونية متحصنة في أحد المباني بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي بيان اخر، كشفت ذات الكتائب، عن استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
وافادت كتائب القسام، امس، عن إيقاع قوة صهيونية في كمين مركب حيث قاموا باستهداف ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105”.
وحسب بيان المقاومة، فلقد تم استهداف مجموعة مكونة من 7 جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى.
وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة، وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
رابط دائم : https://nhar.tv/bBJWp