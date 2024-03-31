المقاومة تعلن قصفها مركزا لقيادة عمليات جيش الإحتلال بغزة بقدائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، دك مركزاً لقيادة عمليات جيش الإحتلال غرب حي تل الهوا بمدينة غزة بقذائف الهاون.

كما قامت بدك جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة، قنص جندي صهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة.

وأفادت “القسام”، انها قامت بإستهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.