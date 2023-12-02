المقاومة تعلن قنصها جندي صهيوني شمال مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، قنصها جندي صهيوني شمال مدينة غزة، حيث أصابوه إصابة مباشرة.

واستهدفت المقاومة، اليوم، جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وتحقق فيها إصابة مباشرة.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة استهدافها تحشدات لجيش الإحتلال في موقع “كيسوفيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما استهدفت أيضا ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف “الياسين 105”.

وفي عمليات اخرى متواصلة لكتائب القسام، فلقد تم استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجيش الإحتلال داخل مبنى شرق بيت حانون بـ 4 قذائف مضادة للأفراد.

بالإضافة الى ايقاع قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل مبنى في كمين محكم في منطقة التوام شمال غرب غزة، ويستهدفونهم بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة، ويؤكدون إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.