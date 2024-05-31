المقاومة تعلن قنص جنديين صهيونيين شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن قنص جنديين صهيونيين وإصابتهما إصابة مباشرة محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

كما قالت المقاومة في بيان اخر، بأنها استهدفت جنود وآليات قوات الاحتلال ودك تحشداته بقذائف الهاون في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام استهداف 3 دبابات صهيونية، امس، من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما تم استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد دار السلام جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي بيان اخر، اعلنت القسام تفجير عبوة تلفزيونية في مجموعة من جنود الاحتلال كانوا يعتلون دبابة صهيونية في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما تم استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل بقذيفة “TBG” وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال القطاع.