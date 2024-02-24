المقاومة تعلن قنص ضابط صهيوني جنوب حي الزيتون بغزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، قنص ضابط صهيوني ببندقية “الغول” القسامية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي بيان اخر، كشفت ذات الكتائب، عن استهدافها دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “تاندوم” جنوب حي الزيتون بغزة.

كما اعلنت تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة “شواظ” جنوب حي الزيتون بمدينة غزةـ وايقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

واوضح الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في خطابه في اليوم 133، من معركة طوفان الاقصى ان المقاومة تواصل تكبيد الاحتلال الصهيوني، خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”.

أين يقومون بتدمير مدرعاته ويوقعون جنوده، في كمائن محكمة ويصطادون ضباطه في عملية قنص احترافية.