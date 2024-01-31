المقاومة تعلن قنص ضابط صهيوني في حي تل الهوا جنوب غرب غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، قنص ضابط صهيوني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي بيان اخر، قالت المقاومة أنها قامة بإستهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في تل الهوا جنوب غرب غزة.

بالإضافة الى استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في تل الهوا أيضا.

كما اكدت كتائب القسام، تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركافا4” بقذيفة “الياسين 105” جنوب غرب مدينة غزة واشتعال النيران فيها.