المقاومة تعلن قنص ضابط وجندي صهيونيين في منطقة الجامعات غرب غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، قنص ضابط وجندي صهيونيين في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة.

وفي بيان اخر للمقاومة، فلقد تم استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” في منطقة الجوازات غرب غزة.

كما استهدفت، القسام مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بالإضافة الى استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.