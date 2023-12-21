المقاومة تعلن مقتل 11 جنديا من قوة صهيونية خاصة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات “الشواظ” والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة .

وأكد عناصر القسام مقتل 11 جنديا من أفرادها، ثم قاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود.

وفي بيان اخر، تمكنت المقاومة من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال قرب دبابة صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة مضادة للأفراد، ومن ثم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام قنص جندي فوق دبابة صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة ومن ثم استهدافها بقذيفة “تاندوم”.