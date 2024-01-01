المقاومة تعلن مقتل 15 جنديا صهيونيا شرق حي التفاح بغزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، مقتل 15 جنديا صهيونيا، بعد تفجيرها حقل ألغام بقوة صهيونية خاصة بعد دخولها لموقع “الخليل” العسكري شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأضافت المقاومة انه تم مشاهدة سيارات الاسعاف والمروحيات الصهيونية تهرع لنقل القتلى والجرحى.

كما كشفت المقاومة، استهداف دبابة “ميركافا” صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة القرارة شمال مدينة غزة.

واعلنت القسام تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا، بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس.