المقاومة تعلن مقتل 3 محتجزين صهاينة من الثمانية الذين تم الإعلان عن إصابتهم أمس

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين تم الإعلان عنهم أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة.

وأضافت المقاومة في بيانها، انه سيؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.