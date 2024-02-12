المقاومة تعلن مقتل 3 محتجزين صهاينة من الثمانية الذين تم الإعلان عن إصابتهم أمس
بقلم ط.خير الدين
أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين تم الإعلان عنهم أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة.
وأضافت المقاومة في بيانها، انه سيؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.
وأكدت كتائب القسام في بيان لها، أمس، أن القصف الصهيوني المتواصل على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وأصاب 8 آخرين إصابات خطيرة.
وأضاف ذات البيان، أن أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم.
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