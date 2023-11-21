المقاومة تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية

قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب برشقة صاروخية.

وحسب بيان كتائب القسام، فإن هذا القصف جاء ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأفادت مصادر إعلامية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت دفعة صاروخية من قطاع غزة تجاه مواقع صهيونية.

وكانت كتائب القسام قد عرضت مشاهد من التحام مجاهديها بجنود جيش الإحتلال وإيقاعهم في كمائن الموت واستهدافهم داخل منزل تحصنوا بداخله في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

كما أعلنت الكتائب في وقت سابق من اليوم أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.