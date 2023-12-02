المقاومة تقصف “تل أبيب” برشقة صاروخية وانفجارات كبيرة تهز المدينة

أعلنت كتائب القسام، قبل قليل، أنها قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

وحسب مصادر اعلامية، فلقد سمع دوي انفجارات كبيرة هزت مدينة تل أبيب إثر دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة.