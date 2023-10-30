المقاومة تقصف مواقع عسكرية لجيش الإحتلال بضربات صاروخية وقذائف الهاون

آعلنت سرايا القدس، اليوم الإثنين، قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في موقع تأمين السريج وبوابة السناطي بقذائف الهاون.

وحسب بيان سرايا القدس، فلقد تم قصف”كيبوتس نيريم” في غلاف غزة بضربات صاروخية وقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب الأقصى، اليوم، عن استهداف موقع كيسوفيم العسكري في تمام الساعة 5:45 م برشقات صاروخية مكثفة وعدد من قذائف الهاون رداً على إستمرار العدو إستهداف المدنيين الآمنين ضمن معركة طوفان الأقصى.