المقاومة تقصف موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية وقذائف الهاون

أعلنت كتائب ‏القسام سهرة اليوم الاربعاء أن مجاهدوها يخوضون إشتباكات مع قوات العدو المتوغلة في محور شمال غرب غزة.

وأكدت كتائب ‏القسام أنها دمرت دبابة صهيونية متوغلة في محور جنوب غزة بقذيفة “الياسين 105”.

كما وقعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شمال غرب غزة، والاحتلال يطلق قنابل إضاءة في الأجواء بكثافة.

وحسب قناة غزة الان كتائب المقاومة الوطنية قصفت موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

وضاف ذات القناة أن طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة على حي تل الهوا في غزة.