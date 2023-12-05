المقاومة تكبد جيش الإحتلال خسائر فادحة بخان يونس

تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بمحور شرق خانيونس من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات الـ TBG، مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام: “تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً بـ 4 عبوات تليفزيونية مضادة للأفراد بعدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس”.

وأعلنت الكتائب في وقت سابق من اليوم، أن عناصرها تمكنوا قبل قليل من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من المسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس.

وأضافت القسام، أن عناصرها استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.

كما أعلنت القسام في وقت سابق من اليوم أن مجاهديها تمكنوا من قنص 6 جنود صهياينة ببنادق “الغول” القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس ووحققوا إصابات محققة.