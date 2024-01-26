المقاومة تنشر فيديو لـمجندات أسيرات يطالبن نتنياهو بوقف الحرب

نشرت كتائب القسّام، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر 3 مجندات صهيونيات أسيرات في قطاع غزة، يوجهن رسائل إلى حكومة الاحتلال.

وطالبت الأسيرات الثلاث وهنّ كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الحرب على قطاع غزّة، وإعادتهن إلى بيوتهن.

كما تضمنت الرسالة، اتهام الاسيرات للحكومة الصهيونية بالتخاذل عن إخراجهن، كما طلبن فيها من عائلاتهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة بهدف عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

واظهرت مشاهد الفيديو، تحدث الاسيرات عن الظروف التي يعشنها في غزّة تحت القصف الصهيوني المتواصل، حيث كشفن أنهنّ يتنقلن من مكان إلى آخر هربا من الموت على يد جيش الإحتلال.