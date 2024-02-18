المقاومة تُرحب بالبيان الختامي لقمة الإتحاد الإفريقي

رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بالبيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي ال37 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الداعي لوقف العدوان على غزة.

ودعا البيان الختامي، لوقف العدوان على غزة وسياسة العقاب الجماعي، وجريمة الإبادة، ورفع الحصار. والامتثال إلى قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بقطاع غزة.

وعبرت الحركة، عن أملها في ترجمة هذا البيان، بخطوات عملية من كافة الدول الأفريقية الصديقة. بما يُسهم في وقف العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما دعت إلى قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة. وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.