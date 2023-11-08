المقاومة تُعلن تدمير دبابة وناقلة جند صهيونيتين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حماس، عن تدمير دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مخيم الشاطئ بقذيفتي الياسين 105″.

وجاء في بيان لكتائب القسام: “استهدفنا جنودا إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز كونكورس”.

كما أعلنت سرايا القدس، عن إستهدافها بقذيفة تاندوم مضادة للدروع، آلية “ميركفا 4 باز” لجيش الاحتلال شمال غرب الشيخ رضوان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن إرتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني المتواصل على القطاع منذ أكثر من شهر، إلى 10569 شهيدا.

وكشفت بيانات وزارة الصحة، عن إرتكاب الإحتلال لـ 27 مجزرة خلال الساعات الماضية، والتي راح ضحيتها 241 شهيدا.

وأضافت الوزارة، أن 4324 طفلا و2823 إمرأة من بين شهداء العدوان الصهيوني. وأشار البيان، إلى أن 49 بالمائة من ضحايا الساعات الماضية من جنوب القطاع.