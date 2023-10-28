المقاومة للعدو الصهيوني.. نحن في انتظارك لنذيقك أصنافاً جديدة للموت

وجه الناطق الرسمي لكتائب القسام، أبو عبيدة، تصريحات نارية، متوعدا الكيان الصهيوني.

وقال أبو عبيدة “رأينا نصر الله في مجاهد واحد من القسام دمر 3 دبابات و فرَّ منه الجيش”. مشيرا إلى أن “الاحتلال أعلن قبل أيام عن قتل 10 من مقاتلينا في زيكيم، فيما لم يتعد قوام القوة المهاجمة ثلاثة مقاتلين فقط”. ” انتظروا أوان ذلتكم بفارغ الصبر”.

كما أكد أبو عبيدة أن ارتكاب عدوان الاحتلال للمجازر ما هو إلا ألم يتجرعه. واعدا إياه “نقول للعدو نحن في انتظارك بالحرب البرية”. “زمن انكسار الصهيونية قد بدأ ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم”.”زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى”.

وبالمقابل قال أبو عبيدة “إلى زعماء العرب نقول ، لا نطالبكم بالتحرك و لا تحريك جيوشكم لا سمح الله”.

وجدد المتحدث، دعوه للأمة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة.