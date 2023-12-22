المقاومة العراقية تعلن استهداف هدفا حيويا في البحر المتوسط

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف هدفا حيويا في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قبل أيام، هدفاً حيوياً في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت إصابة مباشرة. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو”