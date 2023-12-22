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المقاومة العراقية تعلن استهداف هدفا حيويا في البحر المتوسط

بقلم ط.خير الدين
المقاومة العراقية تعلن استهداف هدفا حيويا في البحر المتوسط
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف هدفا حيويا في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قبل أيام، هدفاً حيوياً في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت إصابة مباشرة. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو”

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قبل اسبوع، عن تعرّض القوات الأمريكية لـ97 هجوما منذ 17 أكتوبر.

وأوضح مسؤول باسم “البنتاغون”، ان القواعد الامريكية بالتنف والشدادي والفرات بسوريا تعرضت لـ 3 هجمات بالصواريخ والمسيرات يوم أمس.

وكشف ذات المتحدث، ان القوات الأمريكية  تعرضت لـ 97 هجوما بالصواريخ والمسيرات بين 17 أكتوبر و13 ديسمبر.

وأكد المسؤول الأمريكي، ان قوات بلده  في سوريا والعراق تصدت لمعظم الهجمات التي أخفقت في الوصول لهدفها.

رابط دائم : https://nhar.tv/VgzNH
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