المقبرة المكتشفة بدراحي بوصلاح في ميلة تعود للفترة الرومانية

فن وثقافة
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المقبرة المكتشفة بدراحي بوصلاح في ميلة تعود للفترة الرومانية
بقلم مصطفى.ق

 عاينت فرقة من المركز الوطني للبحث في علم الآثار، المقبرة المكتشفة خلال شهر جوان المنقضي بمشتة “السمارة” ببلدية دراحي بوصلاح في ميلة.

وأكدت الفرقة أن المقبرة تعود للفترة الرومانية المتأخرة، بعد المعاينة التي أشرف عليها باحثين من المركز رفقة مصالح مديرية الثقافة.

حيث تم الوقوف على نوعية هذا الاكتشاف المتمثل في مقبرة تعود للفترة الرومانية المتأخرة.

وتضم هذه المقبرة ثمانية قبور تحت بلاطات لم يتم العثور بها على أي أثاث جنائزي قد يساعد في تحديد الفترة الرومانية التي تنتمي إليها بدقة.

والملاحظ على مستوى موقع الاكتشاف أن اتجاه القبور المكتشفة “شمال-جنوب” بدل “شرق-غرب” كما هو معتاد في طريقة الدفن لدى الرومانيين.

وهو ما أرجعه ذات المختص إلى أحد الاحتمالين أولهما الطبيعة الصخرية للموقع والثاني هو طوبوغرافية المنطقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=704107

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