المقدم بلعابد أمين: الجيش سيبقى على أتم الاستعداد والجاهزية لتلبية نداء الوطن

أكد المقدم بلعابد تواتي أمين، من مديرية الإعلام والايصال والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي: أن الجيش سيبقى على أتم الاستعداد والجاهزية لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب في كافة الظروف إلى غاية القضاء النهائي على الوباء”.



وقال المقدم بلعابد تواتي أمين، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش وصول الطائرة العسكرية القادمة من الصين، أنه” طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،وبإشراف مباشر من القيادة العليا للجيش تم نقل هذه المعدات عبر طائرتين “يوشين 76 ” تابعة للقوات الجوية الجزائرية في وقت قياسي”.

وأضاف المقدم “ان العملية كانت في اطار مواصلة الجهود الوطنية للقضاء على جائحة كورونا ” مشيرا الى انه ” سيتم تنظيم رحلات جوية مماثلة لجلب معدات اخرى “.

كما اكد في نفس السياق ان الجيش الوطني الشعبي “سيبقى على أتم الاستعداد والجاهزية لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب في كافة الظروف الى غاية القضاء النهائي على هذا الوباء” .