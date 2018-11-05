المقدم عبد الكريم ربيعي: هكذا تتم معالجة رخصة السياقة بعد سحبها من صاحبها

كشف المقدم عبد الكريم ربيعي إطار بقسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني المراحل التي تتم فيها معالجة رخصة السياقة بعد سحبها من صاحبها.

وأضاف المقدم ربيعي خلال نزوله ضيفا على حصة نقاش على المباشر أن الإحتفاظ برخصة السياقة يتم من طرف عناصرالدرك أوالشرطة بعد إرتكاب مخالفة .

حيث هناك مدة الإحتفاظ بـ 10 أيام ويدفع الغرامة الجزافية ويسترجعها، وهناك الإحتفاظ مع المساس بالقدرة على السياقة.

وفي هذه الحالات يتم إرسال رخصة السياقة للجنة الولائية المكلفة بتعليق الرخصة

وتسهيلا للمواطن تم إتخاذ عدة إجراءات على المستوى الإداري فإن رخصة السياقة ترسل بعد المرور على مركز التجميع التابع لوزارة الداخلية.

ثم ترسل إلى مكان إقامة المهني والذي يكون بدوره قد صرح بالسحب أثناء ملئ محضر الاحتفاظ من طرف الدركيين في الطريق.

وبالتالي يضمن مستعمل الطريق وصول رخصته إلى مكان إقامته لابد علية من تقديم العنوان الصحيح

وهكذا تنتقل رخصة السياقة من اللجنة الولائية إلى مركز التجميع ثم إلى ولاية محل الإقامة وصولا إلى الدائرة.

كما أن الرخصة تعالج على مستوى الدرك الوطني في مدة 48 ساعة.