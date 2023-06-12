المقر والقنوات.. تفاصيل مشروع المدينة الإعلامية بالعاصمة

أشرف والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على خرجة ميدانية عاين على إثرها أرضيات إطلاق مجموعة من المشاريع ووقف على نسب تقدم مشاريع أخرى.

وحسب بيان لمصالح الولاية، استهل الوالي زيارته بمعاينة مشروع ميديا سيتي “DZIAR MEDIA CITY” ببلدية أولاد فايت. الذي يخص المدينة الإعلامية الجديدة.

حيث أعلن رئيس الجمهورية عن وضع حجر الأساس للمشروع يوم 05 جويلية المقبل.

وستضم المدينة الإعلامية مقرات لمؤسسة التلفزيون العمومي والإذاعة الجزائرية ودار الصحافة. وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أنماطها.

وتوجه الوفد الذي ترأسه الوالي بعدها إلى مشروع توسعة الطريق المؤدي إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة.

حيث أن كافة الأشغال والتجهيزات الخاصة بالمستشفى تم الانتهاء منها. على أن يتم تدشينه خلال الأيام القليلة القادمة.

كما توجه بعدها الوالي إلى معاينة أرضية أشغال إطلاق مشروع إنجاز 10.000 وحدة سكنية بسيدي عبد الله.

فيما وقف أيضا خلال زيارته الميدانية على مدى نسبة تقدم أشغال القطب الجامعي لسيدي عبد الله.

وأسدى الوالي خلال الزيارة تعليمات للقائمين بالمشاريع أهمها ضرورة تسريع وتيرة الأشغال. قصد استلامها في آجالها المحددة، والعمل بنظام 3×8.

وكذا تزيين وتنظيف المحيط بكل من القطب الجامعي لسيدي عبد الله. ومستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، مع فتح مداخل تربطهما بالطريق السريع.

وتخصيص قطعة أرضية كمفرغة عمومية بالقرب من مشروع إنجاز 10.000 وحدة سكنية بسيدي عبد الله.