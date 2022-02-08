قناة النهار المقلوبة الفلسطينية.. أكلة تقليدية تستهوي الجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 08 فيفري 2022 - 07:41 شارك غرِّد أرسل 116 0 المقلوبة الفلسطينية.. أكلة تقليدية تستهوي الجزائريين رابط دائم : https://nhar.tv/xaXFw اقرأ أيضا آخر يوم من الحملة الرابعة للتلقيح ضد وباء كورونا بقطاع التربية قناة النهار 27 جانفي الطبيبة بوراس: اللقاح ضد كورونا لا يؤثر على المرأة الحامل والمرضعة قناة النهار 01 فيفري الجلفة : منبع جبال حجر الملح..جنة صغيرة لطالبي الشفاء و الراحة النفسية قناة النهار 01 فيفري إيتو للجزائريين.. مباراتنا ضد الخضر فيها جدل كبير لكنها أخوية قناة النهار 03 فيفري وزير الصناعة يكشف جديد ملف إستيراد السيارات والأسعار الوطني 07 فيفري عنابة: 8 جرحى في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بعمارات المدينة الجديدة أخبار الجزائر 20 جانفي رفض الإفراج عن ريفكا ونوميديا لزول و9 متهمين آخرين الوطني 02 فيفري فاصلة المونديال..الجزائر تعود للكاميرون لترويض الأسود قناة النهار 23 جانفي وزارة التربية تشدد على استغلال فترة غلق المدارس في المراجعة والتحضير للإمتحانات قناة النهار 28 جانفي برد وثلوج في المرتفعات بداية من الثلاثاء قناة النهار 31 جانفي