المقيمون بفرنسا يختارون الجزائر كوجهة أولى لقضاء العطلة الشتوية

في فرنسا، تم تحديد العطلة المدرسية بين 23 أكتوبر و8 نوفمبر، 15 يومًا يسافر خلالها العديد من العائلات.

مع حلول الطقس البارد في فرنسا وأوروبا، عادة ما تكون الوجهات المشمسة هي الخيار الأول، وفي المقدمة دول المغرب العربي. حيث تتمتع هذه الدول بميزة كونها تستغرق الرحلة حوالي ساعتين من الزمن​​، مع مناخ معتدل.

وعلى الرغم من أن التطعيم قد أحرز تقدمًا، إلا أن العديد من القيود لا تزال قائمة. وهكذا، فإن البلدان المغاربية الثلاث الجزائر والمغرب وتونس، لا تزال على القائمة الحمراء لفرنسا للسفر.

القيود المفروضة على السفر

يتحسن الوضع الصحي في بلدان المغرب العربي. لكن السلطات تحتفظ ببعض القيود بما في ذلك الحجر الصحي للمسافرين غير المطعمين في المغرب وتونس.

وقد ألغت الجزائر الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين منذ نهاية جويلية، لكنها لا تصدر تأشيرات للأجانب حاليًا. ويُسمح فقط للمسافرين الذين يحملون جواز سفر جزائريًا بالعودة إلى البلاد. وتمنح استثناءات للعمال والخبراء الأجانب. كما أن عدد الرحلات إلى الجزائر لا يزال محدودًا (48 رحلة أسبوعياً من فرنسا) والأسعار مرتفعة للغاية.

الجزائر على رأس الطلبات

على الرغم من هذه القيود، قبل ثلاثة أسابيع من بدء عطلة أعياد الميلاد. تحتل الجزائر المرتبة الأولى في قائمة طلبات السفر من فرنسا. وفقًا لما ذكرته شركة الرحلات الفرنسية Bourse-des-vols.com لموقع visa-algerie.

وقال فابريس داريوت رئيس شركة السياحة الفرنسية Bourse-des. -vols.com. “إننا نشهد طلبًا معتدلاً في تونس والمغرب. لكن الطلب مرتفع للغاية في الجزائر من فرنسا والذي لا يلبي للأسف سوى عرض محدود”.