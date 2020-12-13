المكتبة الوطنية: تنصيب مدير جديد وتنفيذ مخطط إصلاح بغلاف مالي مهم

أشرفت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، صباح اليوم الأحد، على تنصيب المدير الجديد للمكتبة الوطنية، منير بهادي.

وأكدت الوزيرة، خلال مراسم التنصيب، أنه سيتم تنفيذ مخطط إصلاح جديد بالمكتبة الوطنية بغلاف مالي مهم.

وأضافت المسؤولة الأولى عن القطاع الثقافي بالبلاد، إن هذا المخطط، سيمكن المكتبة الوطنية من إصلاح هيكلي هام، ليأخذ هذا الصرح مكانته العالية التي يستحق.

وأشارت بن دودة، إلى أن المدير الجديد “يملك ما يؤهّله ليكون في مستوى التحديات الجديدة للمكتبة الوطنيّة”.

ومن جانبه، شكر المدير العام الجديد للمكتبة الوطنية الوزيرة قائلا: “يحفّزني لأن أكون في مستوى التكليف، ولأن أبذل قصارى جهدي لتسترجع المكتبة الوطنية قيمتها الراقية”.

مشيرا إلى أنّ كل المبادرات ستجد أذانا صاغية من قِبله واستجابة دائمة بُغية تطوير أداء مؤسسة المكتبة الوطنية.

والبروفيسور منير بهادي، هو كاتب ومؤلف ينحدر من ولاية أدرار، وهو أستاذ جامعي ورئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الاجتماعية.

ويملك بهادي، عدة مؤلفات بينها: “المخيال والتّاريخ .. قراءة فلسفية لتجربة الوجود عند الأمير عبد القادر الجزائري”، و”الاستشراق والعولمة الثقافية” وغيرها.

بالإضافة إلى إن المدير الجديد للمكتبة الوطنية، يملك دراسات وأبحاث في مجلات وطنية ودولية في مجالات الفلسفة والفكر الإسلامي.