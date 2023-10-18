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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من مليون نازح يعانون ظروفا معيشية كارثية  جراء انسحاب “الأونروا”

بقلم ط.خير الدين
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من مليون نازح يعانون ظروفا معيشية كارثية  جراء انسحاب “الأونروا”
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كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ان  أكثر من مليون نازح، منهم 600 ألف نازح بمناطق غزة و الشمال يفتقرون إلى الحاجات الحياتية الأساسية.

وأضاف نفس المصدر ان النازحين  ويعانون ظروفا معيشية كارثية جراء انسحاب “الأونروا” ووقف خدماتها بمناطق شمال غزة.

وطالب ذات المكتب ” الأونروا” بإعادة عملياتها لمناطق شمال غزة. وبتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين بمراكز الإيواء في المدارس التابعة لها.

رابط دائم : https://nhar.tv/BkGXg
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