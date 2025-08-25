المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يدين اغتيال الصحفيين الفلسطينيين
بقلم أسماء.ع
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 بعد استشهاد 4 صحفيين باستهداف مستشفى ناصر.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.
ودعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لإدانة الجرائم بحق الصحفيين. محمّلا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية ارتكاب الجرائم الوحشية في القطاع. وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية الدولية بإدانة جرائم الاحتلال.
