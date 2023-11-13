المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الإحتلال يُروّج أكاذيب تمهيدا لتدمير المستشفيات

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، أن الجيش الصهيوني، يروج أكاذيب ويمارس التضليل والتحريض تمهيدا لتدمير المستشفيات وقتل المرضى.

وحسب بيان المكتب الحكومي، فلقد أوضح ان الفيديوهات التي عرضها الناطق باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي مليء بالأكاذيب مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية.

وتظهر بشكل واضح مشاهد مُركّبة وملفقة ومضللة للرأي العام حيث يندرج هذا في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها ضد المستشفيات.

وهي محاولة فاشلة لتبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه لمستشفيات المعمداني والشفاء والاندونيسي والرنتيسي والخدمة العامة والقدس والتركي.

وغيرها من المستشفيات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك في محاولة فاشلة لتبرير قتله للمرضى والجرحى.

وقنصه للطواقم الطبية وإطلاقه للنار والقذائف على النازحين واستهدافه لسيارات الإسعاف.

وشدد المكتب الحكومي، أن ما روجه الناطق باسم جيش الاحتلال هي أكاذيب مفضوحة ورواية متناقضة.

وجزء من حربه النفسية على شعبنا الفلسطيني وأنها لا تنطلي على الرأي العام.

وبالتالي لا يمكن أن تُبرر قصفه للمستشفيات وقتله للنازحين والمرضى والطواقم الطبية على مدار أيام الحرب الوحشية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني.

كما ان هذه الأكاذيب، تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين.

وذلك في جريمة حرب جديدة تتناقض مع القانون الدولي وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

المكتب الحكومي يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن اي حماقة يرتكبها ضد المستشفيات

وحمل المكتب الحكومي الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي حماقة يرتكبها ضد المستشفيات أو المؤسسات الصحية بشكل عام.

كما حمّله أيضاً المسؤولية عن سلامة عشرات الآلاف من طواقمنا الطبية ومرضانا وكل النازحين الآمنين في المستشفيات.

وقال ذات المصدر، انه ثبت سابقاً وبالمخططات الهندسية كذب الاحتلال عندما عرض صورا قال إنها فتحات أنفاق للمقاومة وتبيّن لاحقا أنها أماكن لتخزين المياه والوقود لأقسام المستشفى المختلفة.

كما إن عمليات التضليل وترويج الروايات الكاذبة تؤكد أن قيادة جيش الاحتلال مأزومة وتعيش حالة نفسية مريضة تحاول من خلالها إقناع العالم بجرائمها وعدوانها المتواصل.

وطالب المكتب الاعلامي الحكومي، المجتمع الدولي بوقف هذه المهزلة.

وهذه الأساليب المكشوفة ورفع الغطاء والضوء الأخضر الذي منحه لجيش الاحتلال، لارتكاب المزيد من هذه الجرائم ضد الأطفال والنساء والمدنيين.

وضد المستشفيات والمؤسسات الصحية والإغاثية المختلة، كما ونطالبهم بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة.