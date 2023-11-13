المكتب الإعلامي الحكومي يطالب بالضغط  على الإحتلال الصهيوني من أجل الوقف الفوري لهذه الإبادة

طالب المكتب الإعلامي الحكومي الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر بالضغط على الإحتلال الصهيوني من أجل الوقف الفوري لهذه المحرقة المتواصلة. والتي يرتكبها من خلال حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها بالطائرات والدبابات وبأبشع الصور والمشاهد، في صورة تتناقض تماماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي بيان به طالب المكتب بشكل عاجل وفوري فتح معبر رفح وبشكل دائم لكي يكون ممراً آمناً تتدفق من خلاله المساعدات والإمدادات الطبية للمستشفيات والمراكز الإغاثية المختلفة.

بالإضافة إلى إدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة الإنسانية المتفاقمة. وكذا لتمكين الطواقم الطبية تقديم الخدمة الطبية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في قطاع غزة.

ومن جهة اخرى حذر المكتب من العواقي الخطيرة التي ستنبني على قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة.

والغض منها إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل وبحق مئات آلاف المواطنين.