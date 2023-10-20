المكتب الإعلامي الحكومي: 4137 شهيداً وأزيد من 13 ألف جريح 

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن إرتفاع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في 7 أكتوبر إلى 4137 شهيداً و13162 إصابة و1400 بلاغ عن مفقودين.

وحسب ذات المكتب هدم الإحتلال الصهيوني 5500 مبنى سكنياً كلياً من بين 14200 ألف وحدة سكنية.

ووفقا لذات تم تسجيل 62 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق فيها الضرر الكبير

كما تعرّض 160 مدرسة لأضرار متنوعة منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة.